به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی فارس گفت: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، ماموران انتظامی شهرستان نی ریز هنگام کنترل جاده، به یک کامیون مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سردار عزیزاله ملکی بیان کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند مقدار ۹۳ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که در مخزن سوخت (باک) جاسازی شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این خصوص یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد افزود: ماموران پلیس هرگز اجازه نخواهند داد مخلان آرامش عمومی و قاچاقچیان به اهداف خود برسند.