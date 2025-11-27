رشد صدور مجوز طرح های دانش بنیان در البرز
مدیرکل صمت البرز گفت: سهم طرحهای دانشبنیان در البرز از سه درصد به حدود ده درصد رسیده و این تغییر نشانه چرخش سیاست صدور مجوزها به سمت صنایع کمآببر، صادراتمحور و فناورانه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرکل صمت البرز در برنامه «رهیافت» رادیو البرز گفت: «محدودیت عرصه صنعتی»، «پیچیدگی نظام مجوزدهی» و «کمبود زیرساختهای پشتیبان» سه محور اصلی کندی توسعه سرمایهگذاری در مرکز استان است.
محمد انصاری گفت: امسال مکلفیم گامهای جدی برای تحقق سرمایهگذاری برداریم، اما کرج با محدودیتهای جدی در حوزه زمین صنعتی مواجه است و برخی سرمایهگذاریها به دلیل تعارض با آمایش سرزمین قابل پذیرش نیست.
انصاری با بیان اینکه البرز یکی از جذابترین استانها برای سرمایهگذاری است، افزود:
سرمایهگذار به اندازه کافی وجود دارد و حتی در برخی بخشها انتخاب میان چند پیشنهاد انجام میشود، اما کمبود زمین صنعتی، محدودیت منابعی مانند آب و الزامات آمایش سرزمین ما را مجبور کرده برخی طرحها را رد کنیم.
او توضیح داد: بارگذاری صنعتی در البرز حدود ده برابر میانگین موجود است؛ در حالیکه استان تنها سهدهم درصد مساحت کشور را در اختیار دارد.
مدیرکل صمت یکی از گرههای مهم توسعه صنعتی را «عدم انطباق کامل سامانه ملی مجوزها با سند آمایش» دانست و گفت: صدور مجوز باید با الگوی آمایش صنعتی منطبق شود. پیشتر برای واحدهای آببَر مانند صنایع نوشیدنی بهوفور مجوز صادر میشد، اما اکنون بهدلیل محدودیت منابع ممنوع است. این تغییر رویکرد ممکن است از بیرون کاهش سرمایهگذاری تلقی شود، در حالی که جهتگیری استان به سمت سرمایهگذاریهای هوشمند و کممصرف است.»
به گفته او، سهم طرحهای دانشبنیان در البرز از سه درصد به حدود ده درصد رسیده و این تغییر نشانه چرخش سیاست صدور مجوزها به سمت صنایع کمآببر، صادراتمحور و فناورانه است.
انصاری در بخش دیگری از برنامه به موضوع «گردشگری صنعتی» و زیرساختهای پشتیبان اشاره کرد و گفت: یکی از سرمایهگذاران خارجی مستقر در استان به دلیل نبود زیرساخت اقامتی مناسب برای متخصصان خارجی، مجبور به ساخت هتل در داخل مجموعه صنعتی خود شده است. این ضعف زیرساختی، مانع مهمی در مسیر توسعه صنعتی و گردشگری صنعتی به شمار میرود.»
در واکنش به پیامهای مخاطبان درباره کاهش سرمایهگذاری و مهاجرت معکوس از کرج به تهران، انصاری گفت: آمارها نشان میدهد البرز در تولید صنعتی پیشتاز است و کارخانهها در تمام شهرستانها، از کرج تا اشتهارد، با کمبود نیروی کار مواجهاند. هر فردی که به دلیل اشتغال به تهران مهاجرت کرده، میتواند در اداره کل یا خانه صنعت برای معرفی به کارگاهها مراجعه کند؛ ظرفیت اشتغال کاملا موجود است.
او تأکید کرد: کاهش سرمایهگذاری رخ نداده، بلکه نوع سرمایهگذاری تغییر کرده است، استان بهجای گسترش پهنههای صنعتی جدید، سیاست «احیای ظرفیتهای راکد و نیمهتمام» را دنبال میکند.
وی توضیح داد:بیش از ۲۷۵ طرح نیمهتمام و نزدیک به ۳۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت بلااستفاده در استان وجود دارد. راهبرد ما اتصال سرمایهگذاران جدید به این ظرفیتهاست تا واحدهای موجود به چرخه تولید بازگردند.
او تأکید کرد: اولویت اصلی امسال تسریع در تکمیل طرحهای سرمایهگذاری در راستای شعار سال و البته «فعالسازی ظرفیتهای مغفول» و «ساماندهی صنایع موجود در مسیر آمایش سرزمین» است.