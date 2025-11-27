

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سارا بهمنیار در بازی نخست مقابل کاتیا سالسیدو از مکزیک ۳-۳ مساوی کرد، اما به دلیل سنشو پیروز اعلام شد.

در دومین مسابقه، بهمنیار با نتیجه ۸ - ۲ مایا شارر از سوئیس را شکست داد و در سومین بازی با نتیجه ۳ - ۵ مقابل ماریامی واسادزه از گرجستان شکست خورد.

با دو پیروزی و یک شکست، سارا بهمنیار به مرحله بعد صعود کرد.