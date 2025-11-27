به مناسبت هفته بسیج، همایش اقتدار بسیجیان در شهرستان اسدآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: اقتدار بسیج حاصل ایمان، اخلاص و حضور به موقع در میدان‌های مختلف است.

حمیدرضا حاجی بابایی افزود: بسیج امروز نماد وحدت ملی و بازوی اصلی نظام در عرصه‌های دفاعی، علمی و اجتماعی است و با تکیه بر جوانان مؤمن و انقلابی، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارد.

او تصریح کرد: سرداران شهید اسدآباد همچون سردار شهید «خزایی» و سردار شهید «قهاری» از فارغ التحصیلان مکتب بسیج هستند.

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه بسیجی موقعیت شناس است، گفت: بسیجی دشمن را می‌شناسد و می‌داند در هر مرحله‌ای با دشمن باید چگونه برخورد کند و موضع‌گیری‌اش چگونه باشد.

در این همایش بسیجیان بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید کردند.