پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته بسیج، همایش اقتدار بسیجیان در شهرستان اسدآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: اقتدار بسیج حاصل ایمان، اخلاص و حضور به موقع در میدانهای مختلف است.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: بسیج امروز نماد وحدت ملی و بازوی اصلی نظام در عرصههای دفاعی، علمی و اجتماعی است و با تکیه بر جوانان مؤمن و انقلابی، در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گام برمیدارد.
او تصریح کرد: سرداران شهید اسدآباد همچون سردار شهید «خزایی» و سردار شهید «قهاری» از فارغ التحصیلان مکتب بسیج هستند.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه بسیجی موقعیت شناس است، گفت: بسیجی دشمن را میشناسد و میداند در هر مرحلهای با دشمن باید چگونه برخورد کند و موضعگیریاش چگونه باشد.
در این همایش بسیجیان بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید کردند.