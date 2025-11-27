پخش زنده
با هدف کنترل آلودگی هوا، عملکرد محیط زیستی کارخانه قند خوی بصورت شبانه پایش و ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون محیطزیست انسانی ادارهکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی گفت: بازدید سرزده و پایش شبانهای از کارخانه قند شهرستان خوی انجام شد.
در این بازدید مهران نظری معاون توسعه مدیریت و منابع و میثم رحمتی رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خوی نیز حضور داشتند و بخشهای مختلف کارخانه بهصورت میدانی مورد بازدید و پایش قرار گرفت.
سعید موسوی افزود: هدف اصلی این بازدید، کنترل و جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از فعالیتهای صنعتی کارخانه و بررسی مستمر شرایط عملیاتی آن بود و در جریان پایش، مواردی که ممکن است منجر به انتشار آلایندهها شود شناسایی و ارزیابی شد.
در ادامه بازدید، جلسهای با مدیر کارخانه برگزار و تذکرات لازم درباره اجرای اقدامات اصلاحی، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و ضرورت کاهش انتشار آلایندهها به وی ابلاغ شد.
موسوی تأکید کرد که با واحدهای صنعتی آلاینده با جدیت برخورد خواهد شد و هرگونه تخلف زیستمحیطی بدون اغماض پیگیری خواهد شد.