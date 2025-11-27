پخش زنده
پایشهای روزانه و نمونه برداری از واحدهای صنعتی بزرگ مرکزآذربایجان غربی با هدف جلوگیری از تشدید آلودگی هوا ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از استمرار پایشهای روزانه و نمونه برداری از واحدهای صنعتی بزرگ مرکز استان با هدف ارتقای مدیریت زیست محیطی و جلوگیری از تشدید آلودگی هوا خبر داد.
مختار خانی با اعلام این خبر گفت: در راستای تشدید نظارتها بر نحوه مدیریت زیست محیطی واحدهای تولیدی و خدماتی، پایشهای تخصصی به صورت روزانه و مستمر در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به وضعیت کنونی هوای استان و بخصوص مرکز استان تمرکز این پایشها بر پسماند و کنترل آلایندههای هوا قرار دارد و کارشناسان اداره پایش و آزمایشگاه امروز چهارم آذرماه نسبت به نمونه برداری از خروجی دودکش شرکت دخانیات و کارخانه سیمان سفید ارومیه اقدام کردند.
مختار خانی با تأکید بر اینکه هرگونه مغایرت با ضوابط زیست محیطی بدون اغماض پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: اقدامات قانونی لازم علیه واحدهای متخلف در دستور کار قرار گرفته و با جدیت اجرا میشود.