به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، نادر فریادشیران، پیشکسوت فوتبال، گفت: دادستان ساری با صدور نامه رسمی، برگزاری مجمع انتخابات هیأت فوتبال استان مازندران را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که در صورت برگزاری، با مسئولان مربوطه برخورد قانونی می شود.

وی افزود: آقای تاج، برای شرکت برای مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان مازندران به ساری سفر کرده بود. اما صورت‌های مالی ایشان مورد تأیید قرار نگرفت و همین موضوع باعث شد دادستان تصمیم به لغو مجمع بگیرد.

فریادشیران گفت: این اقدام دادستان با هدف شفافیت و رعایت قوانین مالی و اداری صورت گرفته است و ادامه داد: برگزاری انتخابات به تعویق افتاده و پس از رفع مشکلات مالی و قانونی، زمان جدید آن اعلام خواهد شد.