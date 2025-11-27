پخش زنده
سامانه بارشی از هفته آینده وارد آذربایجانغربی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: طبق بررسی آخرین الگوهای پیش یابی تراز میانی جو، سامانهای بارشی از اوایل وقت دوشنبه هفته آینده دهم آذر وارد استان شده و سبب بارشهای متناوب در سطح استان خواهد شد.
مهدی کریمی افزود: همچنین از روز دوشنبه عبور امواجی از تراز میانی جو، سبب افزایش سرعت وزش باد و کاهش غلظت آلایندهها در سطح استان میشود.
کریمی تصریح کرد: از نظردمایی نیز برای روزهای آینده تغییرات محسوسی روی نخواهد داد.
وی، با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته افزود: در این مدت بوکان با ۱۵.۶ درجه بالای صفر گرمترین و چالدران با ۴.۸ درجه زیر صفر سردترین شهر استان گزارش شد.