به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران از آغاز عملیات لایروبی انهار منتهی به تالاب زاویه سفلی به طول بیش از ۴ کیلومتر با اعتبار تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.
حجت آذریار گفت: فرسایش خاک، انتقال سنگریزهها از ارتفاعات، ذوب برفها و رسوبگذاری در کانالها سبب کاهش ظرفیت آبگذری و عدم ورود آب کافی به تالاب میشود. امسال با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان و همکاری جوامع محلی، عملیات لایروبی در حال انجام است.
وی افزود: آبگیری تالاب زاویه سفلی علاوه بر بهبود اکوسیستم محلی و جانوری، به فعالیتهای کشاورزی از طریق رطوبتدهی خاک و تلطیف هوا کمک میکند. حقآبه مورد نیاز تالاب ۲۵۰ هزار متر مکعب است که از طریق آبراهههای منتهی تأمین خواهد شد.
آذریار هدف از این پروژه را تأمین حداکثری حقآبه تالاب عنوان کرد و خاطرنشان شد: تالابهای چالدران بخشی از کریدور مهاجرت پرندگان هستند و بیش از ۸۰ گونه پرنده خشکی و آبی در این زیستگاهها حضور دارند. برخی از این گونهها جزو گونههای در معرض خطر جهانی مانند اردک سرسفید بوده و تالابهای چالدران تنها محل جوجهآوری گونه درنا در کشور به شمار میروند.