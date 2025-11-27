

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیررضا برزویی نماینده ایران در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، پس از شکست ۹ بر ۱ مقابل سعید اوبایا از مغرب در دیدار اول مرحله گروهی، در دومین بازی خود برابر الکساندر کاپموآله از مولداوی با نتیجه ۷ بر ۰ به پیروزی رسید. برزویی هنوز یک بازی دیگر در گروه خود مقابل استفان جوسیچ از صربستان دارد تا شانس خود را برای صعود به مرحله بعد امتحان کند.