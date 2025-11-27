به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدجعفر قائم‌پناه در این بازدید با بیان اینکه دولت بر عدالت آموزشی اهتمام ویژه دارد گفت: ساخت این مدرسه در همین راستا و از مصوبات سفر بهمن ماه پارسال هیات دولت به استان بوشهر انجام شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز گفت: این طرح با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت است و تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ابراهیم احمدی یادآور شد: آموزشگاه ۱۸ کلاسه دوره اول متوسطه دخترانه پروین اعتصامی با زیربنای ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع بر اساس سند چشم‌انداز توسعه فضای آموزشی و عدالت آموزشی استان بوشهر اجرا می‌شود.

وی گفت: با تکمیل این آموزشگاه سرانه آموزشی استان به هشت و سه‌دهم متر مربع افزایش یابد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ادامه داد: به‌واسطه تخصیص مطلوب اعتبارات دولتی و مشارکت گسترده خیرین مدرسه‌ساز، بوشهر در زمره استان‌های پیشتاز نهضت مدرسه‌سازی قرار گرفته است.

احمدی تاکید کرد: تکمیل این طرح نقش مهمی در بهبود دسترسی دانش‌آموزان دختر به فضای آموزشی استاندارد در مرکز استان خواهد داشت.