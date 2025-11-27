پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه برنامه های سفر دوروزه خود به استان بوشهر از روند ساخت مدرسه ۱۸ کلاسه دور دوم متوسطه در شهر بوشهر بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدجعفر قائمپناه در این بازدید با بیان اینکه دولت بر عدالت آموزشی اهتمام ویژه دارد گفت: ساخت این مدرسه در همین راستا و از مصوبات سفر بهمن ماه پارسال هیات دولت به استان بوشهر انجام شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز گفت: این طرح با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت است و تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
ابراهیم احمدی یادآور شد: آموزشگاه ۱۸ کلاسه دوره اول متوسطه دخترانه پروین اعتصامی با زیربنای ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع بر اساس سند چشمانداز توسعه فضای آموزشی و عدالت آموزشی استان بوشهر اجرا میشود.
وی گفت: با تکمیل این آموزشگاه سرانه آموزشی استان به هشت و سهدهم متر مربع افزایش یابد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ادامه داد: بهواسطه تخصیص مطلوب اعتبارات دولتی و مشارکت گسترده خیرین مدرسهساز، بوشهر در زمره استانهای پیشتاز نهضت مدرسهسازی قرار گرفته است.
احمدی تاکید کرد: تکمیل این طرح نقش مهمی در بهبود دسترسی دانشآموزان دختر به فضای آموزشی استاندارد در مرکز استان خواهد داشت.