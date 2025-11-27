پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان از کاهش ابر و پایداری هوای استان از فردا تا اواسط هفته آینده در استان خبر داد و گفت: دمای هوا در این مدت حداکثر ۴ درجه سلسیوس افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با کاهش ابر در آسمان گیلان، هوای استان از فردا تا اواسط هفته آینده در بیشتر ساعات پایدار همراه با وزش باد جنوبی به ویژه در مناطق کوهستانی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به افزایش ۲ تا ۴ درجهای دمای هوای گیلان در این مدت، افزود: دریای خزر هم برای فعالیتهای دریانوردی و صید از فردا تا دوشنبه آینده مناسب است.
دادرس با بیان اینکه گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته آستانه اشرفیه با ۲۱ دما و خنکترین منطقه دیلمان با ۲ درجه دما گزارش شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۰ درصد است.