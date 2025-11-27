پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از طرح ورزشی چند منظوره در دست ساخت در محله صلح آباد بوشهر شامل سالن ژیمناستیک، سالن تیراندازی و زمین چمن مصنوعی بازدید و در جریان روند تکمیل این پروژه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان گفت: طرح ورزشی چندمنظوره در دست ساخت محله صلحآباد بوشهر که شامل سالن ژیمناستیک، سالن تیراندازی و زمین چمن مصنوعی است، طبق برنامه تا فروردین ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد.
موسی کشتکار افزود: این طرح که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۹ آغاز شده، اکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد رسیده است.
وی اعتبار اولیه این طرح را ۲۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه کرد طرحاست و پیمانکار نیز حدود ۲۰۰ میلیارد ریال مطالبات دارد و جهت اتمام پروژه نیز نیازمند تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال است.
کشتکار با بیان اینکه بخشهای مختلف طرح در دست تکمیل است، گفت: این مجموعه شامل یک سالن ژیمناستیک به مساحت ۲هزار و ۴۰۰ مترمربع، دو سالن تیراندازی هرکدام به مساحت ۵۰۰ مترمربع و یک زمین چمن مصنوعی هزار مترمربعی ویژه ورزش فوتبال است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر ادامه داد: با حمایت دولت و تأمین اعتبارات موردنیاز، برنامهریزی شده است این پروژه تا فروردین ۱۴۰۵ تکمیل و تحویل شهروندان صلحآباد شود.