به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان گفت: طرح ورزشی چندمنظوره در دست ساخت محله صلح‌آباد بوشهر که شامل سالن ژیمناستیک، سالن تیراندازی و زمین چمن مصنوعی است، طبق برنامه تا فروردین ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

موسی کشتکار افزود: این طرح که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۹ آغاز شده، اکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد رسیده است.

وی اعتبار اولیه این طرح را ۲۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه کرد طرحاست و پیمانکار نیز حدود ۲۰۰ میلیارد ریال مطالبات دارد و جهت اتمام پروژه نیز نیازمند تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال است.

کشتکار با بیان اینکه بخش‌های مختلف طرح در دست تکمیل است، گفت: این مجموعه شامل یک سالن ژیمناستیک به مساحت ۲هزار و ۴۰۰ مترمربع، دو سالن تیراندازی هرکدام به مساحت ۵۰۰ مترمربع و یک زمین چمن مصنوعی هزار مترمربعی ویژه ورزش فوتبال است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر ادامه داد: با حمایت دولت و تأمین اعتبارات موردنیاز، برنامه‌ریزی شده است این پروژه تا فروردین ۱۴۰۵ تکمیل و تحویل شهروندان صلح‌آباد شود.