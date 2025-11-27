به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: در اجرای طرح برخورد با خودرو‌های شوتی و مبارزه با قاچاق احشام، ماموران انتظامی این فرماندهی به سه دستگاه خودرو آریسان، پراید بار و پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

سرهنگ حسن امجدیان افزود: ماموران موفق شدند در بازرسی از این خودروها، تعداد ۶۲ راس احشام فاقد مجوز کشف کنند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش آنها را ۲۲ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص سه نفر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.