به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در یک عصر آرام پاییزی وقتی قدم به خانه ساده و صمیمی شهید غلامرضا طالعی گذاشتیم حس می‌کردیم هنوز عطری از حضور در هوا مانده است دیوار‌های خانه اذین بسته با قاب‌هایی از لبخند جوانی ۲۴ساله که در سال ۶۹ در مناطق مرزی سلماس جانش را برای امنیت مردمش هدیه داد .

همسر شهید با نگاهی که آرامش و دلتنگی را همزمان در خود داشت از خصوصیات همسرش گفت .

در کنار او فرزند شهید هم از ادامه راه شهدا سخن می‌گفت .

حجت الاسلام ابراهیم طباطبایی امام جمعه سلماس هم برای این دیدار همراه خانواده بود و از صبر و اصالت اهالی این خانه گفت.

سردار میر کاظم کاظمی زاده فرمانده سپاه سلماس هم یادآور رشادت‌ها شهدا شد.

علی علایی فرماندار سلماس هم از طرح مستمر دیدار با خانواده شهدا گفت .

در خروج از خانه نگاه مان دوباره روی قاب عکس شهید غلامرضا طالعی مکث کرد جوانی که حالا نامش نه فقط در تقویم سال ۶۹ بلکه در دل مردم سلماس جاودانه شده است .

شهید غلامرضا طالعی جوانی جاودانه در دل مردم سلماس شهید غلامرضا طالعی جوانی جاودانه در دل مردم سلماس شهید غلامرضا طالعی جوانی جاودانه در دل مردم سلماس شهید غلامرضا طالعی جوانی جاودانه در دل مردم سلماس شهید غلامرضا طالعی جوانی جاودانه در دل مردم سلماس

گزارش دارد...