تیم خیبر خرم‌آباد در هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد برابر ستارگان پاس ساری به برتری رسید و به عنوان صدرنشین به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه A، تیم خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل ستارگان پاس ساری به پیروزی رسید.

با این نتیجه، تیم خیبر خرم‌آباد به عنوان صدرنشین گروه به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت و ستارگان پاس ساری نیز به عنوان تیم دوم این گروه، جواز صعود به مرحله بعد را کسب کرد.

گزارش از کمیل رمضانی

در ادامه رقابت‌های گروه A، فردا مهمترین دیدار بین تیم‌های بانک شهر و استقلال جویبار از ساعت ۱۵ در سالن کشتی تنکابن برگزار می‌شود.

این جدال‌ها سرنوشت صدرنشینی گروه‌های A و B و تکلیف تیم‌های اول و دوم صعودکننده به مرحله نیمه‌نهایی را مشخص خواهد کرد.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم خیبر در ابتدا آمده است)

خیبر خرم آباد ۶ – ستارگان پاس ساری ۴،

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده ۵ – مجتبی سلطان زاده ۳،

۶۱ کیلوگرم: رضا مومنی ۸ – محمد خدابخشی ۵،

۶۵ کیلوگرم: ابراهیم خواری ۱۲ – محمدمهدی پلنگ وار ۱،

۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل ۵ – آرمین مجیدی ۷،

۷۴ کیلوگرم: علی رضایی ۷ – پژمان ذوالفقار ۳،

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی ۷ – عرفان الهی ۹،

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی ۸ – محمدحسین نوروزیان ۱۲،

۹۲ کیلوگرم: بهنام سرابی ۲ ضربه فنی – سیدرضا هاشمی ۳،

۹۷ کیلوگرم: عرفان علیزاده ۲ ضربه فنی – آرین سجادی ۸،

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده (کشتی نگرفت) – سید مهدی هاشمی، برنده