پخش زنده
امروز: -
آخرین وضعیت کاروان ورزش توانیابان ایران در آستانه اعزام به بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ در نشستی به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان از ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه به میزبانی دبی برگزار خواهد شد. پارالمپیک ایران که در تمامی ادوار این رقابتها حضور داشته، آماده میشود تا به عنوان مدافع قهرمانی، حضور قدرتمندی در مهمترین فستیوال ورزشی معلولین جوانان قاره کهن داشته باشد.
کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی که پیش از این دو نشست کارشناسی را با مسئولان رشتههای شرکت کننده در بازیهای ۲۰۲۵ برگزار کرده بود، امروز پنجشنبه (۶ آذر ماه) سومین جلسه آنالیز تیمهای ملی اعزامی به دبی را برگزار کرد تا ضمن قرار گرفتن در جریان آخرین وضعیت آمادگی این ورزشکاران، تحلیلی از شرایط مدال آوری کاروان و پیش بینی جایگاه ایران در جدول رده بندی مسابقات داشته باشد.
طبق آخرین تصمیمگیریها ترکیب کاروان ورزش معلولین و توانیابان کشورمان با حضور ۱۹۴ ورزشکار (۱۲۱ پسر و ۷۴ دختر) نهایی شده است.
مسابقات در یازده رشته پاراتیراندازی با کمان، پارا مچ اندازی، پارا دوومیدانی، پارا بدمینتون، بوچیا، گلبال، پارا وزنه برداری، پاراشنا، پارا تنیس روی میز، پارا تکواندو، پارا بسکتبال با ویلچر (۳به۳) و پارا تکواندو برگزار میشود و ایران در تمامی رشتهها به استثنای پاراشنای دختران و پاراتیراندازی با کمان پسران، در هر دو بخش مردان و زنان حضور خواهد داشت.
کمیته ملی پارالمپیک به عنوان متولی اعزام رویدادهای چند رشتهای معلولین و توانیابان با هدف پشتوانهسازی برای تیمهای ملی این حوزه در اقدامی درخور توجه برای این دوره از بازیهای پاراآسیایی کاروانی پرجمعیت و با نهایت ظرفیت را راهی امارات خواهد کرد.
در این شرایط، اما مسئولان کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان امیدوار به این هستند که از عنوان قهرمانی ایران در دوره گذشته (۲۰۲۱ بحرین) دفاع کنند و با کسب حداکثر مدال طلا رتبه نخست جدول مدالی را از آن خود کنند.
ژاپن، ایران، چین و ازبکستان کشورهایی هستند که طی چهار دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان رتبههای اول تا سوم این مسابقات را به دست آوردهاند. در حال حاضر ژاپن با کسب ١٧٧ مدال طلا پرافتخارترین تیم بازیهای پاراآسیایی است و بعد از آن ایران با ١٣۶ مدال طلا در جایگاه دوم قرار دارد. این در حالی است که ایران در بخش مجموع مدالی با ٣۶٧ مدال عنوان برترین تیم بازیهای پاراآسیایی را به خود اختصاص داده است.
بازیهای پاراآسیایی جوانان در سالهای ۲۰۰۹ به میزبانی توکیو، ۲۰۱۳ به میزبانی مالزی، ۲۰۱۷ به میزبانی دبی و ۲۰۲۱ به میزبانی بحرین برگزار شده که ایران در سه دوره ابتدایی عنوان نایب قهرمانی را به دست آورده و دوره قبل به قهرمانی رسیده است.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ با حضور ۱۳۵۰ ورزشکار از ۴۵ کشور از ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه برپاست و مراسم افتتاحیه آن نیز ۱۹ آذر ماه برگزار خواهد شد. کاروان ایران با نام "فرزندان ایران، سفیران پیروزی" در دو گروه ۱۶ آذر ماه عازم دبی خواهد شد و زمان بازگشت آن نیز طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آذر ماه است. مریم کاظمی پور، نایب رییس کمیته ملی پارالمپیک سرپرستی کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» را به عهده دارد. «ایمان، ایستادگی، اقتدار» به عنوان شعار این کاروان برگزیده شده است.