سومین جشنواره منطقهای ههلپهرکه کردی امروز در مهاباد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این دوره از جشنواره به مدت دو روز میزبان هنرمندانی است که از دل پنج استان کشور، هنر آیینی ههلپهرکی را به صحنه میآورند.
در آیین افتتاحیه جشنواره گروههای شرکتکننده، مسیر پل پیروزی تا تالار وحدت را با ههلپهرکی و رقص کردی پیمودند که با استقبال چشمگیر مردم و شهروندان مهابادی مواجه شد.
دبیر جشنواره منطقهای ههلپهرکه کردی گفت: ۲۰۰ هنرمند در قالب ۱۰ گروه پس از ارزیابی ۹۷ اثر رسیده به دبیرخانه، به مرحله نهایی این رویداد راه یافتهاند.
رابهر کردستانی افزود: گروههایی از استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، تهران و آذربایجانغربی به بخش نهایی راه پیدا کردهاند و قرار است سبکها و ظرفیتهای متنوع ههلپهرکی را به نمایش بگذارند.
به گفته کردستانی، اهداف این جشنواره، معرفی استعدادهای هنری مناطق کردنشین، تبادل تجربه میان گروهها و پاسداشت ریشههای اصیل هنرهای آیینی است.
کردستانی، حضور شش داور برجسته ملی را از نقاط قوت این دوره دانست و افزود: ارزیابیها بر اساس معیارهای تخصصی انجام میشود.
در روز نخست این جشنواره، شش گروه و در روز دوم چهار گروه دیگر روی صحنه خواهند رفت و همزمان با اجراهای سالن، برنامههای خیابانی نیز در چند نقطه از مهاباد برپا میشود.
همچنین ۱۰ عکاس حرفهای لحظات اجرای ههلپهرکی را ثبت میکنند تا آثار آنان همراه با بخش اصلی داوری شود.
سومین دوره این جشنواره امروز و فردا جمعه ۶ و ۷ آذرماه برگزار میشود و در پایان، نفرات و گروههای برتر در هفت بخش مختلف معرفی خواهند شد.