به گزارش خبرنگار بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، طبق مقررات و ضوابط خدمات پس از فروش، شرکت‌های تولیدکننده و عرضه‌کننده باتری خودرو موظف‌اند در صورت خرابی باتری در بازه ضمانت، بدون دریافت هرگونه هزینه اقدام به تعویض آن کنند.

با این حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی از مشتریان نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها اقدام به دریافت مبالغ ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی از خریداران می‌کنند؛ در حالی که هیچ‌یک از این موارد در دوره ضمانت قابل استناد نیست و اخذ وجه در این شرایط تخلف محسوب می‌شود.