خوردن مواد غذایی مناسب، در درمان خانگی سرماخوردگی و گلودرد اهمیت زیادی دارد و به همین جهت خیلی‌ها به دنبال لیست غذاهایی برای سرماخوردگی و گلودرد می‌گردند تا دوران بیماری را به بهترین شکل سپری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بعضی از مواد غذایی به بدن برای مبارزه با بیماری کمک می‌کنند. چنین خوراکی‌هایی به تسکین بعضی از علائم و حتی بهبود سریع‌تر شما کمک می‌کنند. در این مقاله برای پاسخ‌دادن به این پرسش که برای درمان سرماخوردگی چه بخوریم به معرفی چند خوراکی و نوشیدنی موثر و مفید پرداخته‌ایم.

نوشیدنی و غذا برای سرماخوردگی و گلودرد

۱. سوپ مرغ

سوپ مرغ بهترین غذا برای سرماخوردگی و گلودرد است. یک مطالعه نشان داد که خواص درمانی سوپ مرغ به دلیل وجود ماده‌ای به نام «کارنوزین» است که در سینه‌ی مرغ و آب مرغ طبیعی یافت می‌شود و به سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با علائم آنفولانزا کمک می‌کند. در یک مطالعه‌ی دیگر محققان به این نتیجه رسیدند که آب مرغ، علاوه بر اینکه مانند یک پلاسبو (دارونما) عمل می‌کند، تأثیرات دیگری هم دارد.

گروه اول آب سرد، گروه دوم آب داغ و گروه سوم سوپ مرغ نوشیدند. نتایج نشان داد که هم آب داغ و هم سوپ مرغ به تسکین گرفتگی بینی بیماران کمک کردند، اما سوپ مرغ مؤثرتر بود.

۲‌. آب مرغ

آب مرغ هم مانند سوپ مرغ، منبع خوبی از آب لازم بدن هنگام سرماخوردگی است. آب مرغ حاوی کالری، ویتامین‌ها و مواد معدنی مثل منیزیم، کلسیم، فولات و فسفر است‌. اگر آب مرغ را همان‌طور که داغ است بخورید، به‌عنوان یک ضداحتقان عمل کرده و به برطرف شدن گرفتگی گلویتان کمک می‌کند‌.

خوردن آب مرغ روش خوبی برای هیدراته نگه داشتن بدن است. بهتر است به جای خرید آب مرغ آماده، خودتان در خانه آب مرغ درست کنید. در این صورت، خواص آن بیشتر می‌شود و میزان کالری، پروتئین و مواد مغذی آن هم زیادتر می‌شود.

۳. کیوی

خوردن کیوی به‌عنوان میان وعده می‌تواند علائم سرماخوردگی را تسکین دهد و حتی دوره‌ی بیماری را کوتاه‌تر کند.

نتایج این مطالعه نشان داد که گلو درد افرادی که کیوی خورده‌ بودند، سه روز زودتر از گروه دیگر بهبود یافت. همچنین سنگینی سر در این افراد نسبت به گروهی که موز خورده بودند، چهار روز زودتر تسکین یافت. کیوی طلایی رنگ به طرز چشمگیری میزان الکترولیت‌های تقویت‌کننده‌ی سیستم ایمنی را در گلبول‌های قرمز افزایش داد.

۴. ماست

در یک مطالعه، محققان ۱۹۸ دانشجو را زیر نظر گرفتند و نحوه‌ی اثرگذاری مصرف ۱۲ هفته‌ای مکمل‌های پروبیوتیک را بر روی مدت و شدت سرماخوردگی بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویانی که باکتری مفید مصرف کردند، دو روز زودتر از گروهی که پلاسبو دریافت کردند، بهبود یافتند و شدت علائمشان هم ۳۴ درصد کاهش یافت.

محققان ادعا کردند که پروبیوتیک‌ها ممکن است واکنش‌های التهابی بدن را بهبود ببخشند. بعضی از ماست‌ها حاوی پروبیوتیک هستند. به دنبال ماستی باشید که حاوی باکتری زنده و فعال است.

سیر فواید متعددی برای سلامتی دارد. قرن‌ها است که از آن به‌عنوان یک گیاه دارویی استفاده می‌کنند. این گیاه خواص ضدباکتری، ضدویروسی و ضدقارچی دارد. چند مطالعه‌ی انسانی به بررسی تأثیرات سیر بر روی درمان سرماخوردگی و آنفولانزای معمولی پرداخته‌اند. یک مطالعه به این نتیجه رسید که افرادی که سیر مصرف کردند، کمتر از دیگران دچار سرماخوردگی می‌شدند‌.

در یک مطالعه‌ی دیگر، نشان داده شد که افرادی که سیر مصرف می‌کردند، نه تنها کمتر سرما خوردند، بلکه در صورت ابتلا به سرماخوردگی نسبت به گروه دیگر، به طور میانگین ۳٫۵ روز زودتر بهبود پیدا کردند.

علاوه بر این، چند مطالعه‌ی دیگر نشان دادند که مکمل سیر می‌تواند عملکرد سیستم ایمنی را بهبود ببخشد و شدت سرماخوردگی و آنفولانزا را کاهش دهد. اضافه کردن سیر به سوپ مرغ یا آب مرغ هم باعث خو‌ش‌طعم شدن آن‌ها می‌شود، هم اثربخشی آن‌ها را برای مبارزه با علائم سرماخوردگی و آنفولانزا بیشتر می‌کند. به شکل کلی به کارگیری سیر در پخت غذا برای سرماخوردگی و گلودرد نقشی کاملا موثر دارد.

۶. آب نارگیل

یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید هنگام سرماخوردگی انجام دهید این است که بدنتان را هیدراته نگه دارید. آب‌رسانی به بدن هنگامی که دچار تب، اسهال یا استفراغ هستید یا زیاد عرق کرده‌اید، به طور ویژه مهم است. تمام این‌‌ عارضه‌ها می‌توانند باعث شوند آب و الکترولیت زیادی را از دست بدهید. آب نارگیل یک نوشیدنی عالی برای درمان سرماخوردگی است.

مطالعات نشان می‌دهند که آب نارگیل به آب‌رسانی مجدد بدن بعد از ورزش و اسهال خفیف کمک می‌کند. همچنین نسبت به نوشیدنی‌های مشابه، کمتر باعث ناراحتی معده می‌شود.

علاوه بر این، چندین مطالعه‌ی حیوانی به این نتیجه رسیده‌اند که آب نارگیل حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی است که با آسیب اکسیداتیو مبارزه می‌کنند و همچنین ممکن است باعث بهبود کنترل قند خون شوند.

با این ‌حال، یک مطالعه به طور متناقض به این نتیجه رسید که آب نارگیل نسبت به نوشیدنی‌های الکترولیت، باعث نفخ بیشتر می‌شود. بهتر است اگر تا به ‌حال این نوشیدنی را امتحان نکرده‌اید، بهتر است ابتدا به مقدار کم آن را بخورید.

۷. چای داغ

حتما شما هم زمانی که سرما می‌خوردید، از نوشیدن چای داغ لذت می‌برید. چای داغ همانند سوپ مرغ، مانند یک ضداحتقان طبیعی عمل کرده و به پاکسازی مخاط سینوس‌ها کمک می‌کند. حواس‌تان باشد که چای آن‌قدر داغ نباشد که بدتر گلویتان را تحریک کند. لازم نیست نگران این باشید که چای بدنتان را دهیدراته (کم‌آب) می‌کند.

اگرچه بعضی از چای‌ها حاوی کافئین هستند، اما این مقدار خیلی کمتر از آن چیزی است که منجر به از دست دادن آب بدن شود. نوشیدن چای داغ در طول روز باعث می‌شود هم بدنتان هیدراته بماند و گرفتگی گلویتان تسکین پیدا کند. چای حاوی «پلی‌فنول‌ها» هم است، که ترکیبات طبیعی هستند که در گیاهان یافت می‌شوند و ممکن است فواید متعددی برای سلامتی داشته باشند.

این ترکیبات خواص آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و ضدسرطانی دارند. «تانن» (Tannins)، یک نوع پلی‌فنول موجود در چای است که نه تنها به‌عنوان آنتی‌اکسیدان عمل می‌کند، بلکه خواص ضدویروسی، ضدباکتری و ضدقارچی هم دارد.

مطالعه‌ی حیوانی انجام شده بر روی موش‌های صحرایی نشان داد که چای باعث کاهش رشد آنفولانزای مرغی در موش‌ها شد. در مطالعات بالینی نشان داده شد که انواع مختلف چای در تسکین سرفه و گلودرد مؤثر هستند.

۸. بادام با پوست

بادام هم از سرماخوردگی جلوگیری می‌کند و هم آن را بهبود می‌بخشد. بهتر است پوست بادام را نگیرید. یک مطالعه نشان داد که بادام بدون پوست، تأثیرات کمتری بر سیستم ایمنی داشت.

۹. عسل

عسل اثرات ضدباکتریایی قوی دارد، چون حاوی مقدار زیادی از ترکیبات ضدمیکروبی است. تأثیرات ضدباکتریایی عسل آن‌قدر قوی است که در مصر باستان، از آن برای پوشاندن زخم استفاده می‌کردند. بعضی از شواهد عنوان می‌کنند که عسل می‌تواند سیستم ایمنی را هم به طرز مثبتی تحریک کند. این ویژگی‌ها به تنهایی باعث می‌شوند عسل، تبدیل به یک ماده‌ی غذایی عالی برای درمان فوری سرماخوردگی شود.

اگر گلودردتان ناشی از عفونت باکتریایی است، حتما عسل مصرف کنید. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که عسل از سرفه کردن در کودکان جلوگیری می‌کند. هرچند باید به یاد داشته باشید که عسل را نباید به کودکان زیر ۱۲ ماه بدهید‌.

نصف قاشق چای‌خوری عسل را با یک لیوان شیر، آب یا چای داغ مخلوط کنید و هنگام سرماخوردگی، نوش جان کنید. این نوشیدنی، آبرسان و ضدباکتری است و سرفه را هم تسکین می‌دهد.

۱۰. زنجبیل

زنجبیل - غذا برای سرماخوردگی و گلودرد

زنجبیل تأثیرات شناخته شده‌ای در تسکین حالت تهوع دارد. همچنین نشان داده شده که حالت تهوع را در خانم‌های باردار و افرادی که تحت درمان سرطان (مثل شیمی درمانی) هستند، بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، زنجبیل مانند یک داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی عمل می‌کند.

این ادویه‌ی خوش‌طعم خواص آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی دارد. اگر دچار حالت تهوع یا استفراغ هستید، زنجبیل همان چیزی است که به شما در تسکین علائمتان کمک می‌کند. این ادویه در درمان خانگی سرماخوردگی و گلودرد هم مفید است. برای بهره‌گیری از خواص زنجبیل تازه، از آن در تهیه‌ی غذاهای مختلف یا چای استفاده کنید.

۱۱. مواد غذایی تند

خوردن خوراکی‌های تند باعث رقیق شدن مخاط بینی و پاکسازی سینوس‌ها می‌شود. با این ‌حال، بعضی از مطالعات این موضوع را تأیید نکرده‌اند.

شاید عجیب باشد که در پاسخ به پرسش چه چیزهایی برای سرماخوردگی خوب است به گزینه‌ای همچون مواد غذایی تند برسیم، اما خوراکی‌های تند هم به درمان سرماخوردگی کمک می‌کنند بنابراین اگر به دنبال غذا برای سرماخوردگی و گلودرد می‌گردید باید به مواد تند توجه ویژه‌ای نشان دهید. مواد غذایی تند مثل فلفل چیلی حاوی «کپسایسین» هستند، که اگر آن را لمس کنید، احساس سوزش می‌کنید. مقدار زیاد کپسایسین می‌تواند تأثیرات بی‌حس کننده داشته باشد و به همین علت است که از آن در ژل‌های تسکین‌دهنده‌ی درد استفاده می‌کنند.

بعضی از افراد از اسپری بینی کپسایسین استفاده می‌کنند، که نشان داده شده نتایج خوبی در تسکین گرفتگی و خارش بینی دارد. با این وجود، کپسایسین تولید مخاط را هم تحریک می‌کند، بنابراین ممکن است با مصرف آن دچار آبریزش بینی شوید‌.

تسکین سرفه، یکی دیگر از خواص کپسایسین است. یک مطالعه به این نتیجه رسید که مصرف کپسول کپسایسین، باعث تسکین علائم سرفه‌ی مزمن در افراد شد. با این‌ حال، به یاد داشته باشید که باید تا چند هفته هر روز کپسایسین را مصرف کنید تا نتیجه‌های ذکر شده در بالا را به دست بیاورید. اگر ناراحتی معده دارید، از خوردن خوراکی‌های تند خودداری کنید. این خوراکی‌ها باعث نفخ، درد و حالت تهوع در بعضی از افراد می‌شوند.

۱۲. موز

موز یک خوراکی عالی برای درمان فوری سرماخوردگی است. این میوه‌ی شیرین و لذیذ، حاوی کالری و مواد مغذی مختلف است. موز فیبر محلول دارد. اگر اسهال دارید، موز یکی از بهترین خوراکی‌هایی است که می‌توانید بخورید، چون فیبر موجود در آن می‌تواند به تسکین اسهال کمک کند.

۱۳. جو دوسر

جو دوسر مانند موز، حاوی کالری، ویتامین‌ها و مواد معدنی لازم بدن هنگام سرماخوردگی است. جو دوسر حاوی پروتئین است، به طوریکه نصف فنجان از آن، ۴ گرم پروتئین دارد. جو دوسر خواص دیگری هم برای سلامتی دارد؛ به طور مثال، سیستم ایمنی را به طور مثبت تحریک می‌کند و کنترل قند خون را بهبود می‌بخشد.

یک مطالعه‌ی حیوانی انجام شده بر روی موش‌های صحرایی نشان داد که «بتاگلوکان»، یک نوع فیبر موجود در جو دوسر، به کاهش التهاب دل و روده کمک کرد. این موضوع می‌تواند برای تسکین علائمی مانند اسهال و نفخ مفید باشد.

۱۴. بعضی از میوه‌ها

میوه‌ها منابع عالی ویتامین‌ها، مواد معدنی و فیبر هستند که همگی بدن و سیستم ایمنی را تقویت می‌کنند. بعضی از میوه‌ها مانند توت فرنگی یا بلوبری (زغال اخته‌ی آبی) ترکیبات مفیدی به نام «آنتوسیانین» دارند، که نوعی فلاونوئید هستند و از جمله خوراکی‌های مفید برای سرماخوردگی به حساب می‌آیند. آنتوسیانین‌ها باعث می‌شوند توت‌ها تبدیل به یک گزینه‌ی عالی برای درمان سرماخوردگی شوند، چون خواص ضدالتهابی و ضدویروسی قوی دارند و سیستم ایمنی را تقویت می‌کنند.

چندین مطالعه نشان داده‌اند که عصاره‌های میوه حاوی مقدار زیادی از آنتوسیانین‌ها هستند، که می‌توانند از چسبیدن ویروس‌ها و باکتری‌های رایج به سلول‌ها جلوگیری کنند. این ترکیبات، واکنش سیستم ایمنی بدن را هم تحریک می‌کنند. خوردن آب‌ پرتقال هنگام سرماخوردگی یک عادت رایج است. این نوشیدنی حاوی ویتامین C است، که به کاهش علائم سرماخوردگی و بهبود سریع‌تر کمک می‌کند.

۱۵. آووکادو

آووکادو یک میوه‌ی عجیب است، چون کربوهیدرات کمی دارد اما چربی آن زیاد است. این میوه حاوی مقدار زیادی چربی‌های تک غیراشباع است، که در روغن زیتون هم یافت می‌شوند. آووکادو منبع خوبی از فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی است.

این میوه یک گزینه‌ی عالی برای درمان خانگی سرماخوردگی و گلودرد است، چون کالری، ویتامین و مواد معدنی لازم بدن را فراهم می‌کند. آووکادو به دلیل اینکه حاوی چربی‌های سالم، به‌ویژه اسید اولئیک است، به کاهش التهاب کمک می‌کند. التهاب نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی دارد.

۱۶. ماهی سالمون

ماهی سالمون حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ است که التهاب ناشی از سرماخوردگی را کاهش می‌دهند. التهاب باعث می‌شود سرعت سیستم ایمنی کاهش پیدا کند. بنابراین با خوردن ماهی سالمون می‌توانید به بهبود سریع‌تر سرماخوردگی‌تان کمک کنید. سالمون بهترین غذا برای سرماخوردگی و گلودرد در میان مواد غذایی دریایی است.

۱۷. هویج

هویج نه تنها برای تقویت چشم‌ها مفید است، بلکه ویتامین A موجود در آن سیستم ایمنی را تقویت می‌کند، که این موضوع برای مبارزه با بیماری‌ها و درمان سرماخوردگی ضروری است‌. بهترین روش برای دریافت تمام مواد مغذی موجود در هویج، خوردن آن به صورت خام است.

۱۸. توت‌‌فرنگی و بلوبری

همان‌طور که در بالاتر اشاره کردیم، توت‌فرنگی و بلوبری برای درمان سرماخوردگی مفید هستند. توت‌فرنگی حاوی آنتوسیانین است که نه تنها به آن رنگ قرمز می‌دهد، بلکه خواص ضدالتهابی و ضدویروسی هم دارد. اگر احساس کردید که قرار است سرما بخورید، با خوردن توت فرنگی، جلوی مریض شدنتان را بگیرید.

بلوبری حاوی مقدار زیادی آنتی‌اکسیدان است. آنتی‌اکسیدان‌ها حاوی فلاونوئیدها هستند، که آسیب سلولی را کاهش می‌دهند و سیستم ایمنی را تقویت می‌کنند. هر دو نمونه‌ی ذکر شده به شما در درمان سرماخوردگی کمک می‌کنند.

۱۹. سبزیجات دارای برگ سبز

هنگامی که مریض هستید، باید تمام ویتامین‌ها و مواد معدنی لازم بدنتان را تأمین کنید. سبزیجات دارای برگ سبز مانند اسفناج و کاهو، سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی و فیبر هستند. این سبزیجات منبع خوبی از ویتامین A، ویتامین C، فولات و ویتامین K هستند. سبزیجاتی که برگ تیره دارند هم غنی از ترکیبات گیاهی مفید هستند.

این ترکیبات مانند آنتی‌اکسیدان عمل می‌کنند و با التهاب مبارزه کرده و از سلول‌ها در برابر آسیب دیدن محافظت می‌کنند. سبزیجات برگ‌دار خواص ضدباکتریایی دارند. کلم پیچ هم یک سوپرفود است که «کوئرستین» دارد. باور بر این است که این ترکیب خواص ضدویروسی دارد.

۲۰. زردچوبه

«کورکومین» موجود در زردچوبه، یک ترکیب ضدالتهابی قوی است. تحقیقات نشان داده‌اند که این ترکیب باعث بهبود سیستم ایمنی و واکنش آنتی‌بادی‌های بدن می‌شود. زردچوبه در درمان خانگی سرماخوردگی و گلودرد بسیار مفید است.

۲۱. چای بابونه

نوشیدن چای بابونه با افزایش فعالیت ضدباکتریایی در بدن ارتباط دارد. این نوشیدنی به بهتر خوابیدن هم کمک می‌کند، که این موضوع برای محافظت از سیستم ایمنی اهمیت دارد. در یک مطالعه نشان داده شد که خانم‌هایی که در دوران بعد از زایمان قرار داشتند، با نوشیدن چای بابونه به مدت چند هفته، در مقایسه با افرادی که این چای را ننوشیدند، بهبود کیفیت خواب را تجربه کردند.

۲۲. گردو

تحقیقات نشان داده‌اند مواد مغذی مختلف موجود در گردو مانند ویتامین‌های E و B6، مس و فولات در کاهش استرس روانی مؤثر هستند.

گردو علاوه بر اینکه یکی از بهترین خوراکی‌های ضدالتهابی است، مواد مغذی مختلفی مانند ویتامین‌های E و B6، مس و فولات دارد که تحقیقات نشان داده‌اند در کاهش استرس روانی مؤثر هستند. همان‌طور که می‌دانید استرس باعث تضعیف سیستم ایمنی و در نتیجه سرماخوردگی مکرر می‌شود.