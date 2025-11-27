

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیررضا برزویی نماینده ایران در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، در اولین دیدار مرحله گروهی با نتیجه ۹ بر ۱ مقابل سعید اوبایا از مغرب شکست خورد، اما در دیدار دوم با نتیجه ۴ بر ۰ الکساندر کاپموآله از مولداوی را شکست داد.

در آخرین دیدار گروهی، برزویی با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب استفان جوسیچ از صربستان شد و از صعود به مرحله بعد بازماند.