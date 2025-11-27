توسعه تجارت کهگیلویه و بویراحمد با کشور ترکیه
معاون استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان در حوزه نفت و گاز، معادن و محصولات کشاورزی برای عرضه به بازار ترکیه دارای ظرفیت بالا و ممتازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در سفر هیئت اقتصادی استان به ترکیه، نشستی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان توسعه تجارت و دیپلماتهای ارشد ایران در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان، بر برنامه های حمایتی دولت برای تسریع در صدور مجوزها و تقویت سرمایهگذاری تأکید کرد.
سید احسان عسکری توسعه صادرات استان را امری دست یافتنی خواند و افزود: استان دارای ظرفیتهای متعددی صادراتی در حوزه محصولات باغی، گیاهان دارویی، شیلات، صنایع دستی و سایر حوزهها است.
عسکری با بیان اینکه، جهش تجارت ایران و ترکیه آغاز شده است، عنوان کرد: کهگیلویه وبویراحمد مصمم است تا در این خصوص سهمی داشته باشد.
معاون امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه، با رفع موانع توسعهای، همکاریهای اقتصادی کشور با ترکیه یکی از مهمترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، ابراز داشت: کهگیلویه وبویراحمد با دارا بودن ظرفیتهای مختلف میتواند سطح تجاری خود را تقویت کند و یکی از صادر کنندگان به این کشور همسایه باشد.
عسکری، با اشاره به اینکه، فرصتهای تجارت با ترکیه در حوزههای مختلفی تقسیم بندی میشود و داشتن ارتباط مستقیم با کشورمان به همین خاطر بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی علاقه زیادی به صادرات کالا در کشور ترکیه دارند.
معاون اقتصادی استانداری با اشاره به افزایش بیش از سه برابری سهم صادراتی استان، عنوان کرد: تنوع محصولات و کالاهای صادراتی، چشمانداز افزایش سهم صادرات استان را محقق میکند.
عسکری خاطرنشان کرد: استان در حوزه نفت و گاز، معادن و محصولات کشاورزی برای عرضه به بازار ترکیه دارای ظرفیت بالا و ممتازی است.
معاون امور اقتصادی استانداری تصریح کرد: حوزه اقتصادی استان اعلام آمادگی دارد تا در نشستهای تخصصی با تجار کشور ترکیه و ایرانیان مقیم این کشور زمینه تبادلات تجاری و بازرگانی را فراهم کنند.
عسکری با بیان اینکه، هیات اقتصادی استان در پی ایجاد فرصتهای جدید برای فعالان اقتصادی استان با تجار ترک است.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر لزوم اجرای راهکاریهای تجاری در چارچوب قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری اکو میان کشورها برای هرگونه همکاری وزارتخانه با استان برای مبادلات تجاری با تجار ترکیه اعلام حمایت کرد.