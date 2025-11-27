به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان مرکزی از اجرای مصوبات تازه هیئت وزیران درباره سهمیه‌بندی سوخت خبر داد و اعلام کرد: بر اساس تصمیمات جدید، هر کد ملی تنها برای یک خودرو امکان استفاده از سهمیه یارانه‌ای را خواهد داشت و مصرف مازاد نیز با نرخ سوم محاسبه می‌شود.

محمدحسین باقری با اشاره به مصوبات جدید هیئت وزیران درباره سهمیه‌بندی سوخت و تعیین نرخ سوم بنزین گفت: تصمیمات اخیر با هدف افزایش استفاده از کارت‌های شخصی سوخت و جلوگیری از رشد واردات بنزین اتخاذ شده است. این مصوبات ابلاغ شده و از نیمه دوم آذرماه قابلیت اجرا دارد.

او افزود: سهمیه‌های اول و دوم به قوت خود باقی است. ۶۰ لیتر اول با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر دوم با نرخ ۳ هزار تومان در کارت‌های سوخت شارژ خواهد شد.

باقری با بیان اینکه نرخ سوم بنزین مربوط به مصرف مازاد بر سهمیه‌های تعیین‌شده است، گفت: این بخش از مصرف که معمولاً از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود، بر اساس ۱۰ درصد هزینه تولید بنزین پالایشگاه‌ها محاسبه می‌گردد. با قیمت تولیدی فعلی، نرخ سوم حدود لیتری ۵ هزار تومان است که دو هزار تومان بیشتر از نرخ دوم حساب می‌شود. این نرخ بیشتر شامل افرادی است که مصرف بالایی دارند، زیرا حدود ۸۰ درصد مردم با سهمیه‌های اول و دوم نیاز خود را تأمین می‌کنند.

او یکی از نکات مهم مصوبه را محدودیت استفاده از سهمیه برای هر کد ملی دانست و ابراز داشت: طبق این تصمیم، هر کد ملی فقط می‌تواند یک کارت سوخت سهمیه‌ای داشته باشد؛ بنابراین افرادی که با یک کد ملی دو خودرو دارند، تنها برای یک خودرو سهمیه دریافت می‌کنند و خودروی دیگر باید سوخت را با نرخ سوم دریافت کند.

محمدحسین باقری بیان داشت: در این مصوبه تأکید شده که خودرو‌های دولتی، پلاک مناطق آزاد و خودرو‌های خارجی وارداتی از سهمیه یارانه‌ای برخوردار نخواهند شد و باید از سوخت آزاد استفاده کنند.

باقری این را هم گفت که خودرو‌های نو، که به‌تازگی توسط خودروسازان داخلی تولید و شماره‌گذاری شده‌اند نیز مشمول سهمیه یارانه‌ای نیستند و سوخت آنها با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.