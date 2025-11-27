به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی ، قائم مقام وزیر کشور آقای پورجمشیدیان ، استاندار کرمان آقای طالبی ، فرمانده سپاه ثارالله سردار نظری ، ریاست دستگاه قضا در استان حجت الاسلام و المسلمین حمیدی و دیگر مسئولین استانی از رویداد فرهنگی خاک اجدادی رونمایی شد.

این رویداد فرهنگی در قالب پرده خوانی دیجیتال خاک اجدادی پس از تجربه موفق کاروان دختران ایران ، در مدارس شهر کرمان اجرا خواهد شد.