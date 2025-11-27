پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از مهار کامل آتشسوزی جنگل ابر با همکاری نیروهای تخصصی و گروههای مردمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،علیرضا رهایی گفت: عصر چهارشنبه ۵ آذر، گزارشی مبنی بر وقوع حریق در منطقه آسمانچال جنگل ابر ـ در محدوده مدیریتی منابع طبیعی سمنان ـ دریافت شد که بلافاصله تیم واکنش سریع یگان حفاظت به محل اعزام شد.
وی افزود: مسیر سخت گذر منطقه موجب شد نیروها سه ساعت پیادهروی کنند، اما در همان ساعات طلایی اولیه، پیشروی آتش متوقف شد. بهگفته رهایی، با حضور گروههای مردمی ساماندهیشده شامل تشکلهای آفرودسواری، بسیج، دهیاران، شوراها و همچنین یگان حفاظت محیطزیست، عملیات محاصره و خاموشسازی تا نیمهشب ادامه یافت.
مدیرکل منابع طبیعی سمنان اعلام کرد:حدود ۹۰ درصد حریق تا شب گذشته مهار شد و امروز صبح نیز گزارش کامل اطفا و مهار ۱۰۰ درصدی اعلام شد.
رهایی وسعت آتشسوزی را حدود ۱۰ هکتار اعلام کرد و گفت: خشکسالیهای اخیر و کاهش بارندگیهای پاییزی، احتمال وقوع حریق در جنگلها را افزایش داده است و عامل انسانی همچنان مهمترین علت آتشسوزیهاست؛ هرچند بررسی دقیق علت این حادثه ادامه دارد.
مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به اقدامات انجامشده و برنامهریزیهای آینده گفت:ساماندهی گروههای مردمی و آفرودسواری برای نخستینبار در کشور، بهعنوان نیروهای مکمل در جنگلکاری، آموزش و اطفای حریق، برگزاری دورههای آموزشی برای دهیاران، شوراها و تشکلهای مردمنهاد، آمادهباش کامل یگانهای حفاظت در پنجشنبهها و جمعهها، برنامهریزی برای بازسازی عرصههای تخریبشده از طریق نهالکاری، بذرکاری، فنسکشی و استفاده از گونههای سازگار با اقلیم منطقه در حال پیگیری است.
رهایی با تأکیدبر اینکه همکاری مردم، دستگاههای امدادی و یگانهای حفاظتی سبب شد این حادثه بدون گسترش بیشتر، کاملاً مهار شود گفت:مردم با مشاهده هرگونه دود یا حریق را میتوانند از طریق شمارههای رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند.