مسئول سازمان بسیج علمی و فناوری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: نخگبان و پژوهشگران بسیجی استان ۸۲ ایده و طرح به دبیرخانه رویداد فناورانه شهید ماهینی ارسال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ هنرمند افزود: ایدههای ارسالی در راستای ارائه راهکارهای لازم در مورد مسائل اساسی استان بوشهر است.
وی یادآور شد: این رویداد علمی با ایجاد بستر نوآوری و تجاری سازی دانش و تقویت ارتباط بین علم و صنعت، نقشی کلیدی در توسعه استان خواهد داشت.
هنرمند گفت: با کمک به ارتقای فناورییهای نوین و تحقق اقتصاد مقاومتی، شاهد ایجاد، شغلهای جدید، افزایش بهرهوری و در نهایت رشد اقتصادی جامعه خواهیم بود.
وی ادامه داد: پس از بررسی و داوری آثار، مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به ۱۶ اثر اعطا شد.
هنرمند با اشاره به حمایتهای سازمان بسیج علمی پژوهشی استان از خلاقان و نوآوران، افزود: اکنون مبلغ چهل میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای توسعه شرکتهای دانش بنیان اختصاص داده شده است که بر همین اساس ۱۵ ایده دیگر نیز پس از طی کردن مراحل تکمیلی و بررسیهای مربوطه مشمول حمایت میشوند.