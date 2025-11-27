این روز‌ها کوچه‌باغ‌های بروجرد با ترکیب چشم‌نواز رنگ‌های پائیز و معماری اصیل، به یکی از دیدنی‌ترین نقاط لرستان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پائیز که از نیمه می‌گذرد، طبیعت لرستان جلوه‌ای تازه از زیبایی‌های هزار رنگ را به نمایش می‌گذارد.

در این میان، طبیعت بکر کوچه باغ‌های بروجرد در فصل پائیز رنگ و بوی خاصی گرفته تا میزبانی وسوسه‌انگیز برای علاقه‌مندان به زیبایی‌های این فصل باشد.

وجود درختان مثمر و غیر مثمر و گیاهان پیچک، که تنها برای زیبایی هر چه بیشتر در گذشته در این باغات کاشته شده است، موجب شده با فرا رسیدن پائیز هر گونه گیاهی، رنگ خاصی به خود بگیرد تا بهشتی هزار رنگ را در قاب چشم به نمایش بگذارد.

بروجرد این روز‌ها با پائیزی تماشایی میزبان گردشگران و دوستداران طبیعت است.