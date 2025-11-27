امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

رصد هوشمند خودرو‌های بدون معاینه فنی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۶- ۱۷:۱۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
جزئیات تصمیم دولت درباره بنزین ۳ نرخی
جزئیات تصمیم دولت درباره بنزین ۳ نرخی
۱۴۰۴-۰۹-۰۴
جای خالی قهرمانان وطن در برخی روزنامه‌ها
جای خالی قهرمانان وطن در برخی روزنامه‌ها
۱۴۰۴-۰۹-۰۴
زلنسکی و دوراهی شرافت یا شراکت
زلنسکی و دوراهی شرافت یا شراکت
۱۴۰۴-۰۹-۰۳
آخرین خبر از آتش سوزی در جنگل‌های شمال کشور
آخرین خبر از آتش سوزی در جنگل‌های شمال کشور
۱۴۰۴-۰۹-۰۳
خبرهای مرتبط

۴۰ هزار خودروی رانندگان متخلف طرح زوج و فرد توقیف ساعتی شدند

اعمال قانون خودرو‌های آلاینده نیازمند سامانه‌های هوشمند است

تشدید نظارت بر معاینه فنی خودرو‌ها

برچسب ها: معاینه فنی خوردو ، آلودگی هوا ، خودروهای دودزا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 