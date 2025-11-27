تولیت حرم کریمه اهل بیت با تأکید بر مسئولیت سنگین صیانت از حرم و زائران، خواستارتوجه مستمر به ایمنی پایدار، تدبیر پیش‌دستانه و هماهنگی دقیق بین‌بخشی در اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه شورای پدافند غیر عامل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به ریاست آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر و مدیرکل پدافند غیرعامل استان با هدف تقویت آمادگی همه‌جانبه، ارتقای تاب آوری، به‌روزرسانی طرح‌های صیانتی و تثبیت الزامات پدافند غیرعامل متناسب با مأموریت‌های حرم در حوزه‌های خدماتی، فرهنگی و زیارتی برگزار شد.

تولیت حرم مطهر با تأکید بر مسئولیت سنگین صیانت از حرم و زائران، خواستار توجه مستمر به ایمنی پایدار، تدبیر پیش‌دستانه و هماهنگی دقیق بین‌بخشی در اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل شد و بر ضرورت تبدیل برنامه‌ها به پیوست‌های عملیاتی در تمامی فرآیند‌های مدیریت حرم تأکید کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان ضمن ارائه گزارش راهبردی، با اشاره به تجربه‌های ارزشمند کشور در مواجهه با تهدیدات پیچیده، به‌ویژه درس‌های جنگ ۱۲ روزه، گفت: نتایج آن نبرد کوتاه، اما تعیین‌کننده، بار دیگر ثابت کرد که پیش‌بینی تهدید، حفظ انسجام فرماندهی، طراحی سناریو‌های چندلایه، تاب‌آوری خدمات و اجرای دقیق الزامات پدافند غیرعامل، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌پذیری و پایداری عملکرد دارد.

مهدی متقیان افزود: حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علی‌ها یک مجموعه صرفاً زیارتی نیست؛ این مکان دارای کارکرد‌های فرامنطقه‌ای، حضور متراکم جمعیت، زیرساخت‌های حیاتی خدمات‌رسان، شبکه‌های ارتباطی و دارایی‌های مهم اجتماعی و فرهنگی است، و همین امر مسئولیت ما را برای اجرای پدافندی جامع، منعطف و استانداردمحور دوچندان می‌کند.

مشاور عالی استاندار تصریح کرد: در آستان مقدس، الزامات پدافند غیرعامل در لایه‌های مختلف شامل ایمن‌سازی سازه‌ای و تأسیساتی، مدیریت تهدیدات زیستی، تقویت امنیت و دوام شبکه‌های سایبری، نظام‌های پایش و هشدار سریع، کنترل و مدیریت جمعیت، تداوم ارائه خدمت در شرایط بحران، صیانت از زائران، افزونگی خطوط پشتیبان انرژی و ارتباط، استقرار تیم‌های واکنش اضطراری، برگزاری مانور‌های دوره‌ای، آموزش تخصصی نیرو‌ها و ایجاد بانک سناریو‌های تهدیدات ترکیبی، با رویکرد عملیاتی به اجرا رسیده و در حال اجرست.

وی همچنین بر نقش همکاری‌های بین‌دستگاهی تأکید کرد و گفت: تعامل ساخت‌یافته میان حرم مطهر، پدافندغیر عامل، دستگاه‌های امدادی، امنیتی و حوزه‌های پشتیبانی، موجب شکل‌گیری اکوسیستم هماهنگ پدافندی و تسریع واکنش در شرایط اضطرار شده در سطح آمادگی قابل اتکا قرار دارد.