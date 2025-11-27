پخش زنده
او اهل آسمان بود و مقصد آخر قصه زندگیاش را هم آسمان انتخاب کرد؛ تا رد پروازهای سرخش برای همیشه در دل آسمان، ثبت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره فرمانده دلاور دوران هشت سال ایستادگی و رشادت، شهید محمد کرمی در امامزاده سید صلاح الدین محمد آبدانان برگزار شد.
شهید محمد کرمی، متولد روستای هزارانی آبدانان و از فرماندهان جبهههای حق علیه باطل و تکاوری بزرگ و شجاع بود.
این شهید والامقام با وجود موفقیت در کنکور سراسری و قبولی در رشتهی خلبانی، حضور در جبهه را بر تحصیل مقدم دانست و برای دفاع از آب و خاک این دیار و آرمانهای انقلاب به دل آتش و خون شتافت.
همرزمانش او را فرماندهای شجاع، عارفی دلداده، تکاوری بی همتا و قهرمانی بی بدیل توصیف میکنند.
فرمانده شهید محمد کرمی، پاییز سال ۱۳۶۶ در عملیات نصر ۸ به فیض شهادت نائل آمد.