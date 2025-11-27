پخش زنده
با هدف ارتقای توان رزمی و آمادگی نیروهای ارتش در بخشهای مختلف، طرح «لبیک ۳۱ رزمآوران» در تیپ ۳۲۸ متحرک هجومی ارتش مریوان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ "ذبیح الله مرادی" سرپرست تیپ ۳۲۸ شهیدعبادت نزاجا گفت: هرساله آزمون لبیک ۳۱ در یگانهای نزاجا به صورت فصلی انجام میشود و در اجرای این طرح آمادگی جسمانی کارکنان هم در بخشهای مختلف ارزیابی و سنجیده میشود.
این طرح به مدت دو روز شامل حمل مجروح و جعبه مهمات، آزمونهای ۵ گانه تیراندازی و راهپیمایی برد بلند ۱۵ کیلومتری با تجهیزات در تیپ ۳۲۸ شهید عبادت ارتش مریوان برگزارشد.