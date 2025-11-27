پخش زنده
برآورد شده در شهر کرمان حدود هزار کارگاه ضایعاتی وجود دارد که اکثر آنها بدون مجوز هستند و یا مجوز آنها به نام افراد ایرانی است که توسط اتباع اداره میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،روزانه بیش از ۳۰۰ تن زباله در شهر کرمان جمع آوری میشود که از این مقدار ۵۰ تن قابل بازیافت است.
بخش عمدهای از این بازیافت به وسیله کارگاههای ضایعاتی انجام میشود که بدون مجوز هستند و در کنار این موضوع رخی اقدامات غیرقانونی را نیز انجام میدهند.
عدم رعایت بهداشت عمومی استفاده از انشعابات غیرقانونی آب و برق و همچنین اموال سرقتی از جمله مهمترین تخلفاتی است که در این نوع کارگاهها مشاهده شده است.
حالا مدتی است با هدف ساماندهی این کارگاهها و به همت ۹ دستگاه متولی جمع آوری و پلمپ این اماکن در دستور کار قرار گرفته است و با هدف نظارت هدفمند در فعالیت آنها یک سایت تجمیع به وسعت ۵۰ هکتار در کیلومتر یازدهم جاده کرمان به زرند در نظر گرفته شده است تا این کارگاهها به آنجا منتقل و به صورت قانونی فعالیت داشته باشند.