به مناسبت چهلوششمین سالگرد تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی (ره) مزار شهدای مهاباد گلباران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم که با حضور خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، روحانیان، عشایر منگور، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسؤلان اجرایی برگزارشد، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، با آرمانهای والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
در آغاز این آیین حجتالاسلام محسن حمزهصحیحی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد، بسیج را ستون فقرات انقلاب اسلامی و نشأت گرفته از تفکر و نگاه بلند امام راحل (ره) دانست و گفت: انقلاب اسلامی با نام امام خمینی و تفکر بسیج در جهان شناخته شده است.