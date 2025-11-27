به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، روحانیان، عشایر منگور، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسؤلان اجرایی برگزارشد، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

در آغاز این آیین حجت‌الاسلام محسن حمزه‌صحیحی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد، بسیج را ستون فقرات انقلاب اسلامی و نشأت گرفته از تفکر و نگاه بلند امام راحل (ره) دانست و گفت: انقلاب اسلامی با نام امام خمینی و تفکر بسیج در جهان شناخته شده است.