نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه زنجان، با حضور در مزار شهید گمنام و قرائت فاتحه، به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان، صبح امروز با استقبال مدیرکل و جمعی از همکاران صداوسیمای زنجان، در محل مزار مطهر شهید گمنام حضور یافت و با قرائت فاتحه، به مقام شامخ این مجاهد خوش نام ادای احترام کرد.

در ابتدای این دیدار، دکتر آل‌امین مدیرکل صداوسیمای استان، ضمن ارائه گزارشی از روند برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای یادمان شهید گمنام و همچنین برگزاری مراسم باشکوه تشییع و تدفین گفت: استقبال بی‌نظیر مردم زنجان از پیکر این شهید عزیز، بیانگر استمرار مسیر روشن و تاریخ ساز ملت بزرگ ایران در رسیدن به قله های تمدن و فرهنگ الهی-انسانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان در جوار یادمان شهید گمنام، عطرآگین شدن فضای رسانه به شمیم شهادت را مایه برکت و ترویج روحیه ایثار دانست و گفت: امروز این فضا به زیارتگاه یکی از انصار دین‌الله تبدیل شده و این تربت پاک، یقیناً منشاء برکت، نور و رحمت خواهد بود.

وی تأکید کرد: حضور پیکر مطهر شهدا در میان جامعه، منشأ ایجاد فضایی جهادی، بانشاط و روحانی است و نقش مهمی در تسهیل ارتباط مردم با حاکمیت ایفا می‌کند.