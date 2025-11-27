جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه دار و کشف پرونده ۱۳ میلیارد ریالی در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار صابر عباس زاده اظهار داشت:در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری ۱۳ میلیارد ریالی به روش اعطای وام موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی فرد کلاهبردار را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

جانشین انتظامی آذربایجان شرقی افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۳ میلیارد ریال به روش اعطای وام به شهروندان اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.