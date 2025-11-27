پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از اجرای طرح کمربند حفاظتی در عرصههای طبیعی و اراضی ملی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شریفیپور گفت: تاکنون ۵۷۸ کیلومتر پروژه کمربند حفاظتی با هدف افزایش حفاظت از اراضی ملی و پیشگیری از تجاوز به عرصههای طبیعی در استان کردستان اجرا شده است.
وی هدف اصلی از ایجاد کمربند حفاظتی را تفکیک دقیق اراضی ملی از مستثنیات و ایجاد مرز روشن و قابل استناد میان عرصههای طبیعی و اراضی تحت تملک اشخاص عنوان کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اظهار داشت: این اقدام همچنین نقش کلیدی در کاهش تعارضات، جلوگیری از سوءاستفاده و رفع ابهامهای حقوقی در تشخیص حدودی اراضی دارد.
شریفیپوربا بیان اینکه در مجموع از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۴ پروژه کمربند حفاظتی به طول ۵۷۸ کیلومتر در قالب طرحهای بنچ مارک بتنی، مرمت و بازسازی، نوار سبز، حفر کانال و ایجاد خاکریز اجرا شده است افزود: امسال در شهرستان سنندج اجرای پروژه کمربند حفاظتی در روستای ماموخ سفلی به طول ۱۰ کیلومتر منعقد و اجرا شد.
از مساحت ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار هکتاری استان کردستان، بیش از ۶۰ درصد آن شامل یک میلیون و ۵۸۷ هزار هکتار آن را مراتع و جنگل تشکیل میدهند.