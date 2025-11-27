به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه آباد در جلسه تنظیم بازار استان گفت: با توجه به وضعیت موجودی انبارها و توزیع کالا‌ها در فروشگاه ها، هیچ گونه مشکلی در تأمین کالا‌های اساسی نداریم.

وی ادامه داد: طرح توزیع شیر مدارس در مقطع ابتدایی نیز به زودی در استان آغاز می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه، علاوه بر بررسی موضوعات مرتبط با تنظیم بازار، بر تشدید مجازات مخلان نظم بازار تأکید شده است.