معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: هیچ گونه کمبود مواد غذایی و کالای اساسی در استان نداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه آباد در جلسه تنظیم بازار استان گفت: با توجه به وضعیت موجودی انبارها و توزیع کالاها در فروشگاه ها، هیچ گونه مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نداریم.
وی ادامه داد: طرح توزیع شیر مدارس در مقطع ابتدایی نیز به زودی در استان آغاز میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه، علاوه بر بررسی موضوعات مرتبط با تنظیم بازار، بر تشدید مجازات مخلان نظم بازار تأکید شده است.