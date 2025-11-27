کنگره بین‌المللی ویژه محقق «میرزا محمدحسین نائینی» با همکاری مشترک آستان‌های مقدس حسینی و علوی و بخش امور دینی مرکز حوزه‌های علمیه و با مشارکت رسمی مدیریت حوزه علمیه قم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، «مشتاق صالح مظفر» رئیس کنگره بین‌المللی علامه نائینی، در بیانیه‌ای که آستان مقدس حسینی منتشر کرد، اعلام کرد: با همکاری مشترک دو آستان مقدس امام حسین و امام علی علیهما السلام، بخش امور دینی مرکز حوزه‌های علمیه و با مشارکت رسمی مدیریت حوزه علمیه قم، فعالیت‌های کنگره بین‌المللی محقق میرزای محمدحسین نائینی (نسخه عراق) آغاز شد.

وی افزود: مراسم افتتاحیه کنگره در سالن بزرگ علوی مجتمع علوی نجف اشرف، با حضور آیت‌الله سید محمدرضا سیستانی فرزند ارشد آیت‌الله سیستانی، شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت‌الله سیستانی در کربلای معلی و با مشارکت استادانی از حوزه علمیه و شماری از پژوهشگران و متخصصان داخل و خارج عراق برگزار شد.

آقای مظفر ادامه داد: این کنگره برنامۀ مهم علمی برای احیای میراث یکی از چهره‌های برجستۀ اندیشۀ اصولی در حوزه علمیه است. محقق نائینی فقط یک عالم نبود، بلکه مدرسه‌ای کامل در روش شناسی، تحقیق و تدریس بود.

رئیس کنگره علامه نائینی افزود: نشست افتتاحیه با حضور گسترده مردم برگزار شد و ۵۰۰ شخصیت علمی، مذهبی و دانشگاهی از داخل و خارج عراق در آن شرکت داشتند.

وی گفت: از برجسته‌ترین دستاورد‌های کنگره، رونمایی از دانشنامه محقق نائینی در ۴۰ جلد است که مجمع امام حسین (ع) برای احیای میراث اهل‌بیت (ع) وابسته به آستان حسینی، در تحقیق ۸ جلد از این مجموعه مشارکت داشته است و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های علمی این طرح محسوب می‌شود.

آقای مظفر هدف از برگزاری این کنگره را معرفی شخصیت محقق نائینی به نسل‌های علمی و تبیین جایگاه والای ایشان و برجسته کردن نقش مهم وی در پرورش شخصیت‌های برجسته علمی از جمله استادان و شاگردان ایشان دانست که در احیای حوزه علمیه نجف اشرف نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی اضافه کرد: نشست‌های پژوهشی این کنگره فردا جمعه (۲۸ نوامبر/ ۷ آذر) در آستان حسینی برگزار می‌شود و ۳۰ پژوهشگر از داخل و خارج عراق در آن شرکت خواهند کرد.

گفتنی است؛ این کنگره بخشی از مجموعه برنامه‌های مشترک علمی است که دو آستان مقدس علوی و حسینی با هدف حمایت از فعالیت‌های فکری و احیای میراث علمای مکتب اهل‌بیت (علیهم السلام) دنبال می‌کنند.

این رویداد بین‌المللی که در ایران و عراق برگزار شده و می‌شود، اول آبان ماه در قم افتتاح و سوم آبان‌ماه در مشهد خاتمه یافت.

همچنین، امروز ششم آذرماه در نجف اشرف با حضور شخصیت‌های حوزوی ایران و عراق آغاز شد و هشتم آذر ماه در کربلا با پیام مقام معظم رهبری پایان خواهد یافت.