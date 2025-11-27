خبر‌هایی از اهدای کتاب به کودکان بیمار تا معرفی دو نمایش به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر را در بسته علمی فرهنگی این هفته مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، با هدف ایجاد روحیه در کودکان و ترویج فرهنگ مطالعه، به کودکان بیمار در بیمارستان قدس قزوین کتاب اهدا شد.

اولین مرحله ورکشاپ نقاشی و گرافیک رویداد سراسری با هنران برگزار شد.

در این رویداد هنری بانوان آثار خود را با موضوعات حضرت زینب الگوی زن مقاوم، مجاهدت بانوی ایرانی، زنان و مادران غزه، عفاف و حجاب، فرزند آوری و اقتصاد مقاومتی خلق کردند.

پایان دی به عنوان آخرین مهلت ارسال آثار بیست و یکمین جشنواره خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشی خط آیات اعلام شد.

مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر هم تا بیستم آذر تمدید شده است.

در اختتامیه جشنواره تئاتر استان دو نمایش اسب‌های طاعون و موش‌ها و آدم‌ها به دبیر خانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.