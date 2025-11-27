استاندار کرمانشاه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کرمانشاه آماده ورود به مرحله‌ای تازه از رشد، شکوفایی و توسعه است و حضور گسترده مدیران ارشد ملی در استان، نشان‌دهنده قرار گرفتن این خطه مرزی در اولویت توسعه کشور است.

کرمانشاه آماده ورود به مرحله‌ای تازه‌ای از رشد، شکوفایی و توسعه

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی این نشست را یکی از مهم‌ترین و پربارترین جلسات استان عنوان کرد و گفت: حضور این تعداد از مدیران ملی در کرمانشاه به معنای توجه جدی نظام جمهوری اسلامی به حل مشکلات و تسریع در روند توسعه این خطه مرزی است و این هم‌افزایی می‌تواند کرمانشاه را وارد مرحله‌ای جدید از رشد و شکوفایی کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه در کمتر از یک سال اعضای سه کمیسیون مهم مجلس به استان سفر کرده‌اند، گفت: این امر نشان می‌دهد کرمانشاه در اولویت نگاه ملی قرار گرفته است و حضور اعضای کمیسیون‌های اجتماعی، امنیت ملی و اکنون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پشتوانه‌ای مهم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گسترده استان خواهد بود.

حبیبی، کرمانشاه را استانی با جایگاه ویژه در ابعاد زیارتی، تجاری، لجستیکی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: این استان با جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر و ترکیبی متنوع از اقوام و مذاهب، نمونه‌ای از همزیستی ممتاز در کشور است.