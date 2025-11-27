پخش زنده
استاندار کرمانشاه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کرمانشاه آماده ورود به مرحلهای تازه از رشد، شکوفایی و توسعه است و حضور گسترده مدیران ارشد ملی در استان، نشاندهنده قرار گرفتن این خطه مرزی در اولویت توسعه کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی این نشست را یکی از مهمترین و پربارترین جلسات استان عنوان کرد و گفت: حضور این تعداد از مدیران ملی در کرمانشاه به معنای توجه جدی نظام جمهوری اسلامی به حل مشکلات و تسریع در روند توسعه این خطه مرزی است و این همافزایی میتواند کرمانشاه را وارد مرحلهای جدید از رشد و شکوفایی کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه در کمتر از یک سال اعضای سه کمیسیون مهم مجلس به استان سفر کردهاند، گفت: این امر نشان میدهد کرمانشاه در اولویت نگاه ملی قرار گرفته است و حضور اعضای کمیسیونهای اجتماعی، امنیت ملی و اکنون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پشتوانهای مهم برای فعالسازی ظرفیتهای گسترده استان خواهد بود.
حبیبی، کرمانشاه را استانی با جایگاه ویژه در ابعاد زیارتی، تجاری، لجستیکی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: این استان با جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر و ترکیبی متنوع از اقوام و مذاهب، نمونهای از همزیستی ممتاز در کشور است.