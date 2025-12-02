پخش زنده
گنبد نیلگون سلطانیه، بزرگترین بنای خشتی جهان همچنان با مشکلات جدی محیطی دستوپنجه نرم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هشتصد سال پس از ساخت گنبد نیلگون سلطانیه در قلب ارگ سلطنتی این شهرستان، بزرگترین بنای خشتی جهان، محوطه این اثر تاریخی همچنان با مشکلات جدی مواجه است.
گرد و خاک، حضور حیوانات و وضعیت نامناسب زمینهای اطراف، علاوه بر ایجاد آلودگی محیطی، باعث نارضایتی گردشگران و کسبه محل شده است.
برای مرمت گنبد و محوطهسازی ارگ سلطانیه، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و برای محوطهسازی نیز ۲۰ میلیارد تومان از محل منابع بازآفرینی شهری اختصاص یافته است. این اعتبارات، آغاز مرحله جدید احیا و مرمت اثر تاریخی را ممکن میکند.