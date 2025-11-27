به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وبگاه خبری نباء (وابسته به مخالفان عربستان) اعلام کرد در اقدامی خودسرانه و فاقد شفافیت، مقامات عربستان سعودی روز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر، شیخ عبدالله طاهر النمر، امام جماعت و استاد حوزه علمیه در شهر دمام را بدون ارائه هیچ ادله قانونی بازداشت کردند.

بازداشت خودسرانه شیخ عبدالله النمر حلقه جدیدی از زنجیره هدفگیری سیستماتیک عالمان دینی در منطقه القطیف و الاحساء به شمار می‌رود، جایی که ده‌ها نفر از علما در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند و برخی از آنان با احکام سنگین ده‌ها ساله به دلیل فعالیت‌های عقیدتی و فرهنگی و درخواست برای اصلاحات و عدالت، مواجه شده‌اند.

این الگوی بازداشت‌ها نشان‌دهنده رویکردی دیرینه، اما مستمر برای محدود کردن آزادی‌های مذهبی و فکری در عربستان است و اتهامات وارد بر نهاد‌های امنیتی و قضایی این کشور را تقویت می‌کند که از قوانین ضدتروریسم و دادگاه‌های ویژه به عنوان ابزاری برای سرکوب صدا‌های منتقد، خاموش کردن علما و بستن دهان‌ها استفاده می‌کنند.

شیخ عبدالله النمر که پیش از این در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی به مدت بیش از پنج سال زندانی بود، پدر شیخ دکتر مجتبی النمر، از بازداشت‌شدگان فعلی است که از ژوئن ۲۰۲۱ در بازداشت به سر می‌برد. شیخ مجتبی با حکم ۱۲ سال حبسی که از سوی دادگاه ویژه کیفری صادر شده، روبروست؛ حکمی که بر پایه اتهامات ساختگی مرتبط با فعالیت‌های علمی و مذهبی او قرار دارد.

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، بازداشت شیخ مجتبی در فرودگاه دمام و در هنگام بازگشت وی از شهر قم با خطوط هوایی قطر انجام شد، بدون آنکه اتهامات واضحی به او ابلاغ یا توجیهات قانونی ارائه شود. نهاد‌های حقوق بشری در آن زمان، این اقدام را رویکردی تلافی‌جویانه علیه روحانیون و طلاب علوم دینی ارزیابی کردند.

مقامات سعودی تنها سه روز پس از بازداشت، به وی اجازه یک تماس تلفنی کوتاه کمتر از دو دقیقه را دادند که این اقدام نیز نقض حقوق اولیه بازداشت شدگان و حق آنان برای ارتباط با خانواده‌هایشان محسوب می‌شود.