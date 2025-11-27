پخش زنده
مردم افغانستان در آستانه فصل سرد زمستان، همانند سالهای قبل با غم سوخت زمستان دست به گریبان هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این روزها بسیاری از مردم با مراجعه به فروشندگان چوب و زغال سنگ، قیمت میگیرند، اما توانایی خرید سوخت زمستان را ندارند.
هوا در افغانستان سرد شده و زمستان نزدیک است. سالهای قبل مردم در چنین روزهایی، سوخت زمستان خود را به صورت کامل خریده بودند، اما سالها جنگ و اشغال افغانستان از سوی بیگانگان، کسب و کارها را از بین برده و فقر را به ارث گذاشته است، اکنون مردم به این فکر هستند که بین تهیه غذا و سوخت زمستان، کدام یک را انتخاب کنند.
البته قیمت چوب هم در افغانستان افزایش پیدا کرده است، زیرا حکومت فعلی برخلاف دولت قبلی اجازه قطع درختان جنگل را نمیدهد.
در افغانستان به ویژه در شهرهای این کشور از جمله کابل، مردم در شبانه روز فقط چند ساعت برق دارند و خبری از گاز نیست.
داستان خرید چوب و زغال هر ساله برای مردم افغانستان تکرار میشود و آلودگی ناشی از دود سوختن چوب و زغال اینجا اهمیت چندانی ندارد.