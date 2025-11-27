یاسوج میزبان نخستین جشنواره ملی داستان ایثار
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد از ارسال بیش از۲ هزار و سیصد اثر از سراسر کشوربه جشنواره ایثار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فرهنگی بنیاد شهید استان در نشستی که به منظور هماهنگی و برنامه ریزی جشنواره ایثار برگزارشد گفت: این جشنواره در قالب رمان و داستان کوتاه برگزار می شود.
دیماد افزود: تاکنون بیش از۲هزار وسیصد اثربه دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که این اثار از سراسر کشور بوده است.
وی اضافه کرد: ۱۴ و ۱۵ دی ماه آیین اختتامیه این جشنواره در یاسوج برگزار می شود.
معاون سیاسی وامنیتی استاندار نیز در این نشست گفت:با توجه به اینکه مقاومت برای پیروزی بر ظلم ادامه دار است لذا باید در زمینه ترویج فرهنگ ایثار وشهادت به نسلهای آینده بیش از پیش تلاش کرد.
محمدی افزود: در ۲ سال اخیر در راستای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت آزادگانی که دردوران هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند در کشور شناسایی شدند.
وی ادامه داد: در این زمینه بیش از ۲ هزار شهید آزاده شناسایی واز این تعداد ۴۷۵ نفر قطعیت پیدا کردند که ۲۲ نفر ازاین شهدا متعلق به کهگیلویه وبویراحمد است.
در این نشست بر هم افزایی وهمکاری دستگاههای اجرایی استان در برگزاری جشنواره ملی ایثار تاکید شد.