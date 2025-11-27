ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو با همکاری پردیس میکروالکترونیک و فوتونیک ایران، از طرح‌های پژوهشی و توسعه‌ای در حوزه فناوری‌های نوظهور حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو با همکاری پردیس میکروالکترونیک و فوتونیک ایران، مجموعه‌ای از فراخوان‌های حمایتی را با هدف شتاب‌دهی به توسعه فناوری‌های نوظهور در کشور آغاز کرده است. این فراخوان‌ها در سه محور کلیدی حسگر‌های خودتوان با ارسال بی‌سیم داده، آزمون‌های تشخیص بر بالین (POCT) و حسگر‌های صنعتی مبتنی بر MEMS در بازه زمانی ۱ تا ۳۰ آذر۱۴۰۴ پذیرای دریافت طرح‌های پژوهشی و توسعه‌ای است.

بر این اساس، طرح‌هایی که منجر به نمونه اولیه محصول، توسعه فناوری بومی، تولید دانش فنی و طراحی نقشه‌راه تجاری‌سازی شوند؛ در اولویت حمایت قرار می‌گیرند. در قالب‌های حمایتی این برنامه، پژوهشگران می‌توانند از تسهیلات بلاعوض تا سقف ۷ میلیارد ریال بهره‌مند شوند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز امکان دریافت تسهیلات توسعه محصول تا سقف ۳۰ میلیارد ریال را خواهند داشت. شایان توجه است؛ طرح‌هایی که دارای پشتیبان صنعتی یا قابلیت ورود سریع به بازار باشند، از امتیاز ویژه برخوردار خواهند بود.

در محور حسگر‌های خودتوان، اولویت با فناوری‌های برداشت انرژی شامل پیزوالکتریک، ترموالکتریک و انرژی RF است. در محور POCT نیز طرح‌های محصول‌محور مبتنی بر زیست‌حسگرها، پلتفرم‌های میکروفلوئیدیک، فناوری‌های LAMP و CRISPR، سامانه‌های تصویربرداری فلورسانس مدنظر قرار گرفته است. همچنین در فراخوان حسگر‌های MEMS، تمرکز بر توسعه و ساخت حسگر‌های صنعتی دقیق و کم‌مصرف برای بخش‌هایی، چون نفت، گاز، معدن، خودرو، سلامت و انرژی است.

با توجه به رشد روزافزون نیاز کشور به فناوری‌های پیشرفته سنجش، پایش و تشخیص، این فراخوان مشترک فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های ملی، حمایت از نوآوری‌های دانش‌بنیان و تسریع در تجاری‌سازی محصولات راهبردی فراهم می‌کند.

متقاضیان می‌توانند از طریق لینک https://impark.ir/supports نسبت به ثبت‌نام و ارسال پیشنهاد اقدام کنند.

در این فراخوان تاکید شده است که طرح‌های موفق علاوه بر دریافت حمایت مالی، در اولویت پشتیبانی‌های تکمیلی جهت توسعه محصول، نمونه‌سازی صنعتی و ورود به بازار قرار خواهند گرفت.