نشست شورای مسکن استان یزد با ارائه گزارش تازه از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی و تصویب مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در نشست شورای مسکن استان یزد که با محوریت بررسی روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن برگزار شد، درباره وضعیت پروژه‌های در حال ساخت و برنامه‌های پیشِ‌رو بحث و تصمیم‌گیری صورت گرفت.

در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های ۳۵۲ واحدی دانه‌سا، بنیاد بتن، ۱۲۰ واحدی فرهنگیان و سایت شهید رئیسی ارائه شد. همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان و کارگزاران طرح نهضت ملی مسکن، گزارشی از ایجاد زیرساخت‌ها در دو ماه اخیر ارائه کردند.

ارائه دستورالعمل مسکن استیجاری و بررسی مشکلات مرتبط با مالیات و بیمه تأمین اجتماعی پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

در بخش مصوبات، مواردی از جمله اجرای آسفالت معبر ورودی مجتمع ۹۶ واحدی دانه‌سا طی ۲۰ روز با همکاری شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی، آماده‌سازی اراضی ۳۱۷ هکتاری مهریز، اتمام عملیات آماده‌سازی بخشی از اراضی ۷۹۰ هکتاری و اجرای عملیات محوطه‌سازی و ساختمانی پروژه شهید محمدخانی به تصویب رسید.

همچنین ساماندهی اجرای پروژه ۱۲۰ واحدی فرهنگیان و تحویل فاز ۲ پروژه پردیس زندگی تا پایان مرحله سفت‌کاری و اجرای نما به متقاضیان از دیگر مصوبات این نشست بود.