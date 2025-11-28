



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۱۵ مرکز رشد هوش مصنوعی و رباتیک برای تربیت نسل آینده راه‌اندازی شده است .

رئیس مرکز علمی بسیج، پژوهش و فناوری سپاه فجر فارس، از گسترش فعالیت‌های این مجموعه در حوزه‌های هوش مصنوعی و رباتیک خبر داد و گفت: مرکز هوش مصنوعی و رباتیک سپاه فجر فارس از چهار سال پیش با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های کودکان و نوجوانان در حوزه فناوری‌های نوین راه‌اندازی شد و امروز به یکی از قطب‌های مهم آموزشی در استان تبدیل شده است.

مجید میکائیلی با اشاره به ایجاد ۱۵ مرکز رشد تخصصی در نقاط مختلف فارس افزود: این مراکز با هدف فراهم‌سازی فضای خلاقیت و نوآوری برای نسل جدید ایجاد شده و تلاش می‌کنند بستر لازم برای رشد مهارت‌های فناورانه، ایده‌پردازی و کار عملی را برای شرکت‌کنندگان فراهم کنند.

میکاییلی با بیان اینکه استقبال خانواده‌ها و علاقه‌مندان از این دوره‌ها قابل توجه بوده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر در دوره‌های آموزشی ما حضور فعال دارند. این دوره‌ها شامل آموزش ساخت انواع ربات‌ها، تعمیر اسباب‌بازی‌ها، مقدمات و کاربرد‌های هوش مصنوعی، مهارت‌های برنامه‌نویسی و کار با ابزار‌های نوآورانه است.

رئیس مرکز علمی بسیج سپاه فجر فارس تأکید کرد: هدف ما تنها آموزش نیست؛ بلکه تلاش داریم زمینه ظهور مهارت‌های واقعی و تبدیل ایده‌های کودکان و نوجوانان به طرح‌های عملی و حتی محصولات فناورانه را فراهم کنیم. توسعه این مراکز رشد، قدم مهمی برای تربیت نسل آینده متخصصان فناوری در استان فارس است.