منابع متحرک سهم ۶۰ درصدی در آلودگی هوای تهران دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما احمد طاهری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست گفت:بخش قابل توجهای از ناوگان آلاینده در کشور داریم که بدون هیچ نظارتی در کلان شهرها تردد میکنند.
طاهری سه رکن اصلی اعمال قانون در حوزه معاینه فنی را سامانه سیمفا، شهرداریهای کلانشهرها و پلیس راهور عنوان کرد و گفت:مهمترین رکن نیز پلیس راهور است که تنها مرجع قانونی برای اعمال جریمه محسوب میشود.
در یک سال گذشته پلیس صد و یازده هزار وسیله نقلیه دود زا را در کشور اعمال قانون کرد.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا ضعف زیرساختهای هوشمند را یکی از چالشهای اصلی اجرای قانون دانست و گفت: در تهران به بیش از سه هزار سامانه هوشمند ثبت تخلف نیاز داریم، در حالی که کمتر از ۵۰۰ سامانه موجود است و تنها درصد پایینی از آنها عملکرد مناسب دارند.
سردار سلیمی افزود: اگر اطلاعات دوربینهای نظارتی شهرداری به صورت برخط در اختیار پلیس راهور قرار گیرد، میتوانیم با اعمال قانون مؤثر، خودروهای آلاینده را ملزم به رفع نقص فنی و اخذ گواهی معاینه فنی نماییم.
براساس قانون، شهرداریها موظف به نصب دوربینهای ثبت تخلف در شهرها هستند.
