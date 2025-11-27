پخش زنده
امروز: -
جانشین پلیس راه استان قم از کاهش ۴۵ درصدی تخلفات رانندگی کامیون داران قمی با شرکت در دورههای آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سرهنگ سید صادق رسولی با اشاره به ضرورت آموزشهای لازم به رانندگان بار و مسافر برای توانمند سازی آنان برای پیشگیری از تخلفات و حوادث رانندگی گفت: این آموزشها برای رانندگان کامیونها با هدف افزایش دانایی و توانمندی رانندگان است و محوریت این دورهها آموزش رانندگی تدافعی است.
جانشین پلیس راه استان قم با تاکید بر جایگزینی رانندگی کم خطر و تدافعی به جای رانندگی پر خطر و تهاجمی افزود: رانندگی تدافعی باعث کنترل و کاهش حوادث و تصادف میشود و شاهدیم اغلب افرادی که دچارحادثه میشوند به دلیل رانندگی تهاجمی با رانندگی پر خطر مانند سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف از مسیر، رانندگی نکردن بین خطوط و استفاده از تلفن همراه است که باعث تخلفهای متعدد و حادثه میشود.