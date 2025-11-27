فرمانده کل انتظامی کشور در سفر به استان یزد، از افزایش ۱۲ درصدی کشفیات مواد مخدر در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سردار رادان در سفر به استان یزد، اعلام کرد: با اقدام‌های اطلاعاتی و امنیتی مأموران انتظامی یزد، ۶۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در دو روز گذشته در استان یزد کشف و ضبط شد و میزان کشفیات یزد در هشت ماه اخیر به ۶ تن و ۷۰۰ کیلوگرم رسیده است.

سردار رادان افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۹۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش دارد. وی افزود: در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر، ۲۱ قاچاقچی به هلاکت رسیده‌اند.

بررسی وضعیت حوزه‌های شش‌گانه اولویت مأموریتی و نظارت بر روند ساخت منازل سازمانی از دیگر اهداف سفر سردار رادان به استان یزد اعلام شده است.